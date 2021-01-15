Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü

15.01.2021 02:38

Son dakika haberler: Ordu'da kaza: 1 ölü Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ordu'da kaza: 1 ölü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevizdere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ünye şehir merkezine gitmekte olan E.D idaresindeki 52 AF 713 plakalı araç, sağ şeritte yaya olarak ilerleyen ve sarhoş olduğu öğrenilen E.T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.T olay yerinde hayatını kaybetti.

Soğuk kanlılığını koruyarak olay anını anlatan sürücü E.D," Ünye şehir merkezinde hastanede yatan arkadaşımın yanına ziyarete gidiyordum. Ölen şahıs bir anda karşıma çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.

Sarhoş olduğu öğrenilen şahsın olaydan yarım saat önce hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alınmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza sonrası çevrede polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından hayatını kaybeden şahıs Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü E.D ise göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü

Kaza, Ünye, Ordu, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü         
00:25
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 03:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei