Bursa'da kaza anı kamerada - Son Dakika

Bursa'da kaza anı kamerada

18.10.2020 23:34

Bursa'da kaza anı kamerada Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'da kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza da bir kişi yaralandı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaza, saat 22.00 da Atatürk Caddesinde meydana geldi. 16 YG 968 plakalı otomobilin sürücüsü Necdet Çetinkaya (73), yolun soluna manevra yaptığı sırada, arkadan gelen İsmail Palta'nın kullandığı 16 ABF 972 motosiklet ile çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü Palta yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 ekiplerince İznik Devlet hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada
Bursa'da kaza anı kamerada

Otomobil, İznik, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaza anı kamerada - Son Dakika

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