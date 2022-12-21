Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi

21.12.2022 14:41

5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Bunlardan 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi.

RAF FİYATINI ARTIRAN 13 MARKAYA CEZA YAĞDI

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

  • Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,
  • Eti'ye 173.263.933,89 TL,
  • Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,
  • Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,
  • Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,
  • Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,
  • Red Bull'a 25.711.530,05 TL,
  • Unmaş'a 24.223.008,88 TL,
  • Şölen'e 15.680.173,63 TL,
  • Haribo'ya 10.204.678,30 TL,
  • Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,
  • Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,
  • Doğanay'a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

YORUMLAR
500
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi
14:08 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak
13:55 Şarkıcı Gülşen'in davasında mahkemenin gündemine oturan sözler: Sürekli kıyafetleriyle ve cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündemde
13:38 TİP Başkanı Erkan Baş, hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu: Sonuna kadar yanınızda olacağız
13:16 Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusunu cevapladı: Herkesin dediğiyle adım atmayız
13:13 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, "sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:43 Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için sarf ettiği "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine Erdoğan'dan yorum: Oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde
12:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net asgari ücret sözleri: Yarın açıklayacağız
12:04 İzinsiz olarak asılan, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtan CHP'li belediye başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 14:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement