PENÇE-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) yerleştirilen el yapımı patlayıcının(EYP) infilak etmesi sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına dün ulaştı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı bugün baba evine getirilerek helallik istendi. Burada helallik istendikten sonra şehit için öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin babası Ragıp Softa, annesi Melek Softa, ablası Muberra Softa ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Celal Adan,

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.