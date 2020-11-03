Sonbaharda Kapadokya, "sarı"nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Sonbaharda Kapadokya, "sarı"nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor

03.11.2020 14:31

Kapadokya'nın, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, sonbaharın gelmesiyle büründüğü "sarı"nın her tonuyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kapadokya'nın, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, sonbaharın gelmesiyle büründüğü "sarı"nın her tonuyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Her mevsim konuklarına farklı bir manzara sunan UNESCO "Dünya Miras Listesi"ndeki Kapadokya'da, fotoğraf tutkunları, sarının farklı tonlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapıp fotoğraf çekiyor.

Ürgüp ilçesi ile Ortahisar, Göreme, Uçhisar, Çat beldeleri ve Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde ağaç, üzüm bağları ve bitki örtüsünün solan yapraklarının, peribacalarının renkleri ile bütünleşmesi ziyaretçileri büyülüyor.

Bölgedeki vadilerde doğa yürüyüşüne katılan turistler, ortaya çıkan renk cümbüşü içinde tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri keşfe çıkıyor.

Göreme beldesi yakınlarındaki Kılıçlar Vadisi'nde gezinti yapanlardan Muhammed İlktürk, işlerinden fırsat buldukça peribacaları arasında gezintiye çıkıp fotoğraf çektiğini belirtti.

İlktürk, bölgede sonbahar renkleri ile peribacalarının renklerinin bütünleştiğini, en çok bu mevsimde vadi yürüyüşünden keyif aldığını ifade etti.

Sonbaharda Kapadokya, sarı nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor
Sonbaharda Kapadokya, sarı nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor
Sonbaharda Kapadokya, sarı nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor
Sonbaharda Kapadokya, sarı nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Kapadokya, Göreme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sonbaharda Kapadokya, 'sarı'nın her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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