Sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan bir kişi Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medya sitesi üzerinden başka bir isim altında yasadışı silah ticareti yapan bir şüpheliyi tespit etti. Sosyal ağ sitesi üzerinden "U.Ç." isimli kullanıcı hesabı açılarak birbirinden farklı silah fotoğrafları paylaşıldığını ve bu site üzerinden silah satışına dair pazarlık yapıldığını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu sosyal medya hesabını izlemeye aldı. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde bulunan bir iş merkezi yanındaki boş arazide alıcı kişilerle buluşma sağlanarak satışın gerçekleştirildiğini, şüpheli şahsın söz konusu yere otomobille geldiğini tespit eden emniyet ekipleri, önce plakadan araç sahibine ulaştı. Silah ticareti yapan şüphelinin kullandığı aracın S.K. adlı bir kadına ait olduğu belirlendi. S.K. ile ilgili yapılan araştırmalarda aracı o tarihte erkek arkadaşı Mesut T. (33)'nin kullandığı bilgisini verdi. İfadeler doğrultusunda çalışmalarını genişleten polis, önceki gün şüpheli Mesut T.'nin Arnavutköy ilçesi Merkez mahallesinde bulunan evinin çevresini kulattı. Operasyonda şüpheli aracına bindiği anda yakalanarak gözaltına alındı. Mesut T.'nin üstünde ve araçta yapılan aramalarda; 6 adet seri numaraları zımparalanmış halde ruhsatsız tabanca, ve bu silahlara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonla yakalanan ve "Silah İmal ve Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.