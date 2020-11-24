Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor

24.11.2020 16:39
Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'tın Turhal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk parkları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

TOKAT'tın Turhal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk parkları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatları ile koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında her gün yüzlerce insanın kullandığı oyun parkları Turhal Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor.Dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Belediye ekiplerimizle vatandaşlarımızın sağlığı için oyun parklarında ve halkımızın yoğun olarak kullandığı caddelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.


Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor
Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor
Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor

İlker Bekler, oyunlar, Turhal, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tokat'ta çocuk parkları dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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