Son dakika... Jandarma arama köpekleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Son dakika... Jandarma arama köpekleri hünerlerini sergiledi

21.06.2022 17:18

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Törende, jandarma arama kurtarma köpeği "Pika" ve bomba arama köpeği "Varda" ile gösteri sunuldu.

Etkinlikte Tokat Jandarma Özel Harekat Komutanlığı (Boralar) da gösteri gerçekleştirdi. Komandoların gösterisi, izleyicilerden alkış aldı.

Törende, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı tarafından verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Jandarma arama köpekleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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