Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ısınma turlarında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ısınma turlarında kaza geçirdi. Razgatlıoğlu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. İspanya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motordan düşen Razgatlıoğlu ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi. Milli motosikletçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edildi. (İHA)

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