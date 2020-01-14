Son dakika transfer haberleri | Gençlerbirliği kaleci Nordfeldt'i transferi etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri | Gençlerbirliği kaleci Nordfeldt'i transferi etti - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri | Gençlerbirliği kaleci Nordfeldt'i transferi etti

6 saat önce

Kırmızı siyahlılar, Swensea forması giyen 30 yaşındaki kaleci Kristoffer Nordfeldt'i sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika transfer haberleri | Gençlerbirliği kaleci Nordfeldt'i transferi etti, System.String[]

Kırmızı siyahlılar, Swensea forması giyen 30 yaşındaki kaleci Kristoffer Nordfeldt'i sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Nordfeldt, Championship ekibi Swensea'da sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta forma giyme şansı bulabilmişti.


Cavcav'dan Joe Hart açıklaması


Kulüp Başkanı Murat Cavcav imza töreninde yaptığı açıklamada gündemlerine gelen kaleci Joe Hart'la ilgili olarak, "Joe Hart ve diğer tüm isimleri, olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.


Joe Hart'ın Manchester City günlerini izliyoruz...


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Gençlerbirliği, Joe Hart, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:15 
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