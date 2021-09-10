Son dakika... Uganda'da Kovid-19 salgını nedeniyle çocuk işçi sayısı 2 kat arttı

Son dakika haber: Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çocuk işçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çocuk işçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2 kat arttığı bildirildi. The Independent gazetesinin haberine göre, çocuk işçiler günde yaklaşık 1 dolara çalışıyor. Salgın öncesi Uganda'da çocuk işçi oranı nüfusun yüzde 14'ü iken bu oranın 2 kat artarak yüzde 30'a çıktığı belirtildi. Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle işçi bulmakta zorluk çeken işverenlerin çocukları istihdam ettiği kaydedildi. Okulların salgın nedeniyle kapanmasıyla artan çocuk işçilerin daha çok kahve ve çay sektöründe çalıştırıldığına dikkat çekildi. Uganda'da yaklaşık 1,7 milyon aile geçimini kahve sektöründen sağlıyor.

Son Dakika

BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak

Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu

7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var

100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor

Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda

Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı

Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler