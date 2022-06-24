Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

24.06.2022 20:49
Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem haberine göre ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı.

ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı. İki kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen iki bina sakini itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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