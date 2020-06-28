Son Dakika | Vali Makas, Refahiye ve Kemah'ta kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son Dakika | Vali Makas, Refahiye ve Kemah'ta kamu yatırımlarını inceledi

Son dakika haberleri: Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ve Kemah ilçelerinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımları yerinde denetledi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Refahiye ve Kemah ilçelerinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımları yerinde denetledi.

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Hafta sonunu ilçe ziyaretlerine ayıran Vali Makas, Refahiye'de yapımı devam eden Jandarma Tabur Komutanlığı ve diğer kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Güvenlik güçleriyle biraraya gelen ve ilgili kurumların yetkililerinden brifing alan Vali Mehmet Makas, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.


İlçelerdeki gezisinde manevi yerleri de ziyaret edip dua okuyan Vali Makas, vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılandı.


Yaşlısından gencine, çocuklara selam verip hatırlarını soran Vali Makas, "Melik Gazinin izinde, milletimizin emrindeyiz. Can Erzincan'ımızın güzel insanlarının her şeyin en güzeline layık olduğu bilinci ve makamların gerçek sahibi olan milletimizin daha kaliteli yaşaması şiarıyla sahadayız. Hemhal olup, dua alabilirsek ne mutlu bize" dedi. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, Kemah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 01:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Vali Makas, Refahiye ve Kemah'ta kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son Dakika

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