Son Dakika: Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika güncel haberi... Eminönü'nde bir kadının bebek arabasında asılı duran çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eminönü'nde bir kadının bebek arabasında asılı duran çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanı'ndaki banklarda oturan bir kadının içinde 2 bin 800 lira olduğu öğrenilen bebek arabasında asılı duran çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Aykut T. (31), Yağmur T. (32) ve Ayşe D'yi (50) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin perdeleme yöntemiyle kadının önünü kapattığı, erkek şüphelinin çantayı alıp yanındaki küçük yaştaki kıza verdiği anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Yağmur T. tutuklanırken Ayşe D. serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eminönü Meydanı, Eminönü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:03 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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