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Son Dakika | Yeniden görülen"Tahşiyecilere kumpas" davasında mahkeme heyeti direnme kararı verdi - Son Dakika

Son Dakika | Yeniden görülen"Tahşiyecilere kumpas" davasında mahkeme heyeti direnme kararı verdi

08.07.2021 18:53
Son Dakika | Yeniden görülen

Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 20 sanığın Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 20 sanığın Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

Son savunmaların alınmasın ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

Heyet, sanıklar Hidayet Karaca, Ömer Köse, Yurt Atayün, Ufuk Yıldırım, Ali Cihan, Yasin Koyuncu, Mustafa Kılıçaslan, Tufan Ergüder, Erdem Kısa ve Rıfat Aslan hakkında bu dosya bakımından yapılan tüm bozma ilamlarına direnilmesine, ayrıca bu 10 sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar Rıfat Aslan ve Erdem Kısa'yı "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Recep Güleç ve Çetin Öztürk hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçu bakımından bozma ilamına direnilmesine, bu suçtan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Heyet, sanıklar Mustafa Uyanık, Adem Akpınar, Halit Akbulut, Hüseyin Nohut, Mehmet Ali Doğan, Talat Burak Karaltı, Tolga Güzeltaş, Yakup Ergün, Çetin Öztürk ve Recep Güleç hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçları yönünden dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Firari sanıklar Tufan Ergüder, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu ve Mustafa Uyanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine karar veren heyet, 8 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık iki yıldır süren yargılamayı 3 Kasım 2017'de karara bağlamıştı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kısmen bozarken, kısmen onamıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan Adem Akpınar, Halit Akbulut, Hüseyin Nohut, Mehmet Ali Doğan, Talat Burak Karaltı, Tolga Güzeltaş, Yakup Ergün ile "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ceza alan Çetin Öztürk, Recep Güleç, Mustafa Uyanık hakkındaki hükümler eksik araştırma gerekçesiyle bozulmuştu.

Ayrıca Daire, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezasına mahkum edilen Erdem Kısa ve Rıfat Aslan hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar vermişti.

Bozma gerekçesinde, örgütsel bağlantıları tespit edilmeyen, örgütün amaç ve talimatları doğrultusunda hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunmayan sanıklar hakkında başkaca delil olup olmadığının araştırılması istenmişti. Gerekçede, başka delil elde edilmediği takdirde resmi görev kapsamındaki faaliyetlerin suç olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınarak, bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Daire, aralarında Karaca ile Atayün'ün de bulunduğu bazı sanıklara "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen hapis cezalarını bozmuştu.

Dava dosyası, yeniden görülmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Öte yandan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 45 sanığın, yeni suçlamalarla ikinci kez yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Hidayet Karaca, Samanyolu, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yeniden görülen'Tahşiyecilere kumpas' davasında mahkeme heyeti direnme kararı verdi - Son Dakika


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