Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiriyor Nükhet Duru…

Duru’nun stiline modacı Zeynep Bozkaya’nın imza attığı ortaya çıktı. Sahne kostümü deyince yazın en dikkat çekici isimlerinden biri şüphesiz Nükhet Duru. Hatta onu son zamanlarda ünlü karakter Pocahontas’a benzetenler oldu. Sahnesinde Kızılderili kadını rüzgarı estirdi Duru.

Bir süredir Nükhet Duru ile çalışan sunucu ve modacı Zeynep Bozkaya yazın kalan sahnelerinde de Duru’nun stilinin arkasındaki isim olacak. Sadece Duru değil birçok ünlü ismi de giydirmeye devam edecek.