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Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor

14.02.2022 11:55

Tarımsal üretimde hububatın başı çektiği Karabük'te son bir ayda etkili olan kar ve yağmur, çiftçileri sevindirdi.

Tarımsal üretimde hububatın başı çektiği Karabük'te son bir ayda etkili olan kar ve yağmur, çiftçileri sevindirdi.

Yurt genelinde son aylarda aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok yerde hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilerken çiftçilere umut oldu.

Son yıllarda kuraklığın yaşandığı Karabük'te toprak, yağan yağmur ve karın ardından suya doydu.

Buğday, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Çiftçi için adeta can suyu olan kar, 177 bin dekar alanda üretimi hedeflenen başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini de artırdı.

"Verimli sezonla karşılaşacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, son yıllarda Karabük'te yağışların yetersizliği ve yıllara dağılım oranındaki azlığı nedeniyle kurak birkaç yıl geçirildiğini söyledi.

Son günlerde kent genelinde görülen yoğun karın kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini dile getiren Ayvalık, "Bu sene uzun yıllardır görülmeyen kar yağışıyla karşılaştık. Özellikle Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerimizde 1 metreyi aşan kalınlıkta kar yağışımız oldu." dedi.

Ayvalık, karların hemen erimediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun süre toprakta kalması ve yavaş yavaş erimesi, özellikle topraktaki polar boşlukların su hazneleri tarafından doldurulması ve akan yer altı sularının zenginleştirilmesine sebebiyet vereceğinden geleceğe, özellikle yaz dönemine umutla bakmamızı sağladı. Tabi burada ilkbahar ve yaz döneminde yağışları almamız ayrıca çok önemli. Bu yağışların da olumlu olacağını düşünürsek ki şu an meteoroloji verilerine baktığımızda bu yağışları alacağımız gözüküyor, verimli sezonla karşılaşacağız."

Ayvalık, il genelinde etkili olan yağışların birkaç yıl olumlu etkilerinin olacağına dikkati çekerek, "Yağışların mevsimsel olarak dağılımı önemli. Özellikle hasat döneminde olgunluğu etkileyeceğinden, hastalık ve zararlara sebebiyet vereceğinden o dönemlerde çok yağışlı olmasını arzu etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Son yıllarda iklim dengelerinin bozulduğunu hatırlatan Ayvalık, "Yazın birden çok fazla yağmur alabiliyoruz, kışın hiç yağmur alamayabiliyoruz. Onun için yağışların dengeli düşmesini biz çok çok arzuluyoruz. Şu anki verilere baktığımızda olumlu bir yıl olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor
Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor
Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor

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Karabük, Çiftçi, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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