Sonamarg\'da Çığ Düştü

HİNDİSTAN'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tatil beldesi Sonamarg'da çığ düştüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Ganderbal ilçesinde gece saatlerinde çığ meydana geldiği belirtildi. Sonamarg tatil beldesinde etkili olan çığın ardından can kaybı yaşanmadığını kaydeden yetkililer, yapılarda da herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiği, kara ve demir yolu güzergahlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.