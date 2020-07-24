Sorgun Belediye'sinden hasta, yaşlı ve engellilere berber hizmeti - Son Dakika

Sorgun Belediyesi ekipleri, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi berber hizmeti sunuyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, evden çıkma imkanı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları belirlediklerini, Kurban Bayramı öncesi ücretsiz evde berber hizmeti verildiğini aktardı.

Sadece özel günlerde değil, her gün yaşlıların yanında olduklarını dile getiren Ekinci, "Sıcak yemeklerini ulaştırmaya, evlerini temizlemeye devam ediyoruz. Büyüklerimizin yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı idame ettirmeleri için üzerimize düşeni yaparak taleplerini karşılıyoruz. Özel insanlarımızın ve yaşlılarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetiyor." dedi.