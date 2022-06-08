Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı

08.06.2022 17:39
Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı

Sorgun Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda üretilen ürünlerin satılacağı "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı.

Sorgun Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda üretilen ürünlerin satılacağı "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı.

Şakir Efendi Meydanı'nda açılan pazarda birçoğu belediye tarafından açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el işleri satışa sunulacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda çok sayıda değişik ürünleri bulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ekinci, kursiyerlerin el emeği göz nuru işlerini halkın beğenisine sunulduğunu belirterek, "Tablo, takı, el sanatları, kuru gıda, hediyelik ürün, bal, salça, gözleme, çeyizlik ve daha birçok ürün sergimizde yer almaktadır. Kursiyerlerimiz burada sattıkları ürünlerden az da olsa aile bütçesine katkı sağlayacaktır. Sergimizin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Ekinci, 4 gün sürecek pazarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi 'El emeği eserleri ve pazarı' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı - Son Dakika
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