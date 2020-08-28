Sorgun Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, son zamanlarda çalışmalardan kaynaklı su kesintileri, trafik ve tozdan kaynaklı sorunlara köklü çözüm getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi 40-50 yıla dayanan sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Bir işi bir defada bitirme kararlılığıyla çalışıyoruz." diyen Ekinci, "Günü kurtarma derdi ve endişesiyle değil sorunlara köklü çözümler getirmek üzere mücadele ediyoruz. 80'li yılların asbest boruları tarihe gömülürken yerine mavi sağlıklı borular döşüyoruz. Altyapıyı uzun yıllar sorunsuz hale getirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ekinci, kanalizasyon hattı bile olmayan Hastane Caddesi'de önemli çalışmalar yaptıklarını anlatarak," İçme suyu hattını yeniledik, kanalizasyonunu tamamladık.Yağmur suyu drenajları ve elektrik bağlantılarını tamamlayıp üstyapısını yapmak üzere hazırladık." dedi.