Sorgun'da Kablo Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesi Direkli köyünde bulunan BOTAŞ doğalgaz tesislerinden çaldıkları kabloları Sorgun'un Akoluk köyünde yakmaya çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Tokat
'ın Niksar
ilçesi Direkli köyünde bulunan BOTAŞ doğalgaz tesislerinden çaldıkları kabloları Sorgun
'un Akoluk
köyünde yakmaya çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, N.K. (35) ve R.K.(26) Sorgun'dan kiraladıkları bir otomobil ile Tokat ili Niksar ilçesi, Direkli köyünde bulunan BOTAŞ Doğalgaz tesisine giderek, topraklama amacıyla kullanılan 400 metre bakır kabloyu alarak Sorgun'un Akoluk köyü arazisine geldi. Konuyla ilgili aldığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla, gece geç saatlerde 7 bin 500 lira tutarındaki kabloyu arazide yakmaya çalışan N.K. ve R.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan N.K. ve R.K., Niksar İlçesi Jandarma
ekiplerine teslim edildi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:39 Kaynak: İHA
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