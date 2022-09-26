Eymir beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Sorgun'un Eymir beldesinde 24 bin metrekare kilit parke ve bordür yapıldı.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine, amaçlarının beldeyi daha modern bir hale getirmek olduğunu ve bunun için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Mertoğlu, "Bu mahallemizde 15 bin metrekare, bu caddenin bağlantı yollarında da 9 bin metrekare kilit parke taş döşendi. Yol ve kaldırım yenileme çalışmasıyla cadde ve sokaklarımızı çamurdan kurtarmış olduk. Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.