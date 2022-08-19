Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

19.08.2022 16:28

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, arabada eşini döven bir erkeğe vatandaş müdahale etti. Vatandaş, eşini döven kişiyi tek eliyle yere serdi. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Arabada eşini döven adama müdahalede bulunan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Elde edilen bilgilere göre yolda geçen bir vatandaş, eşini döven şahsa müdahale etti.

"EŞİNİ DÖVÜYOR" ÇAĞRISI ÜZERİNE HEMEN KOŞTULAR

Kadına şiddete karşı müdahalede bulunan vatandaş, tek eliyle video kaydedip diğer eliyle ise adamı yere serdi. "Eşini dövüyor ya" diye bağıran vatandaşın çağrısı üzerine diğer vatandaşlar da gelerek adama müdahale etti. Eşiyle kavgaeden şahsın arabasına binip uzaklaşmasının ardından olay daha da büyümeden sona erdi.

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SON DAKİKA: Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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