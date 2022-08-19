Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Arabada eşini döven adama müdahalede bulunan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Elde edilen bilgilere göre yolda geçen bir vatandaş, eşini döven şahsa müdahale etti.

"EŞİNİ DÖVÜYOR" ÇAĞRISI ÜZERİNE HEMEN KOŞTULAR

Kadına şiddete karşı müdahalede bulunan vatandaş, tek eliyle video kaydedip diğer eliyle ise adamı yere serdi. "Eşini dövüyor ya" diye bağıran vatandaşın çağrısı üzerine diğer vatandaşlar da gelerek adama müdahale etti. Eşiyle kavgaeden şahsın arabasına binip uzaklaşmasının ardından olay daha da büyümeden sona erdi.