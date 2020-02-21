Sosyal medyanın konuştuğu Atakan basın mensuplarının sorularını cevapladı - Son Dakika

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Sosyal medyanın konuştuğu Atakan basın mensuplarının sorularını cevapladı
6 saat önce
Sosyal medyada 5 ayda okuduğu 250 kitap ile bir anda dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Sosyal medyada 5 ayda okuduğu 250 kitap ile bir anda dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları nedeniyle sosyal medyada gündem olan Atakan Kayalar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kayalar, "5 ayda 250 kitap okudum. Felsefe, fizik bilim kitapları okudum. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olmak istiyorum. Kitapları kendi kendime keşfettim. Oyun oynamaya da vakit ayırıyorum. Eğitim desteği istiyorum. Sosyal çevremden soyutlanmak istemiyorum" dedi. - İSTANBUL
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