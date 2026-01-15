Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu - Son Dakika
Yaşam

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu
15.01.2026 10:28  Güncelleme: 10:30
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu
Bir otobüs şoförünün namaz vakti geldiğini söyleyerek aracı sağa çekip otobüs içinde namaz kıldığı anlar bir yolcu tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler için bir kesim ''ibadet değil şov'' yorumunu yaparken, bir kesim de ''eleştiriler yersiz'' diyerek şoföre destek verdi.

Otobüs şoförünün, "vakit geldi" diyerek aracı sağa çekip otobüsün içinde namaz kıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede yayılırken, olay kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

OTOBÜSÜ SAĞA ÇEKİP YOLCULUĞA ARA VERDİ

Paylaşılan görüntülere göre bir otobüs şoförü, namaz vakti geldiğini söyleyerek otobüsü sağa çekti. Ardından seccadesini sererek otobüsün içinde namazını kıldı. Bu sırada yolculuğa kısa süreli ara verildi.

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Görüntülere gelen yorumlarda bazı kullanıcılar, "ibadet değil şov" ve "geciken insanların hakkına girmek" eleştirileriyle tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Allah kabul etsin" ve "eleştiriler yersiz" diyerek şoföre destek verdi.

Son Dakika Yaşam Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

  • 4857Fener 4857Fener:
    tamamda kardeşim otobüsün içindeki onun kadar insanın vebalini nasıl aldın üstüne.üstelik o otobüsün içinde herkes Müslüman da değil.bu hareket ben müslümanın herkes bana uymak zorunda demek istiyorsun.yaptığın yanlış namazını kaza ederdin milletinde vebalini almazdın 2 4 Yanıtla
  • Kocagol10 Kocagol10:
    Farz ibadetinin gösterişi, şovu olmaz. Tebrik ederim, Allah kabul etsin. 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
