Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Otobüs şoförünün, "vakit geldi" diyerek aracı sağa çekip otobüsün içinde namaz kıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede yayılırken, olay kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

OTOBÜSÜ SAĞA ÇEKİP YOLCULUĞA ARA VERDİ

Paylaşılan görüntülere göre bir otobüs şoförü, namaz vakti geldiğini söyleyerek otobüsü sağa çekti. Ardından seccadesini sererek otobüsün içinde namazını kıldı. Bu sırada yolculuğa kısa süreli ara verildi.

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Görüntülere gelen yorumlarda bazı kullanıcılar, "ibadet değil şov" ve "geciken insanların hakkına girmek" eleştirileriyle tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Allah kabul etsin" ve "eleştiriler yersiz" diyerek şoföre destek verdi.