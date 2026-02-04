Sosyal medyayı sallayan kasiyer - Son Dakika
Yaşam

Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
04.02.2026 10:42  Güncelleme: 10:45
Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Bir markette kasiyerlik yapan genç kızın çektiği kısa video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Doğallığıyla dikkat çeken görüntü, binlerce kullanıcıdan yorum aldı.

Bir markette kasiyer olarak çalışan genç kızın iş yerinde çekip sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşılan görüntünün altına çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcılar genç kızın duru güzelliğine vurgu yaptı. Videonun altına "Ne kadar duru bir güzelliği var", "Doğallık böyle bir şey", "Hiçbir şey yapmadan bu kadar dikkat çekmek" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son Dakika Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    dünyada kıyamet kopuyor, siz a101 kasiyerini haber yapıyorsunuz. pes.. 197 5 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    şimdi bu haber mi 122 4 Yanıtla
  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Böyle güzel haberlere ihtiyaç var. 24 55 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    bundan heryer de kaynıyor çok var 55 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    nazar deger aman dikkat 18 22 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
