Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı'dan ziyaretler - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Tarlacı, ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla kente yapılacak bazı yatırımları görüştü.

Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Tarlacı, "Afyonkarahisar'a bakanlıkça yapılabilecek hizmetleri istişare ettik. Çalışkan Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile güzel bir görüşme oldu. Gündem tabii ki Afyonkarahisar oldu. Belediye Başkanı Zeybek ile eskimeyen bir dostluğumuz var. Hem sohbet ettik hem de başkanımız yapacağı hizmet ve yatırımları anlattı. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Biz de elimizden gelen yardım ve desteği sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.