Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli, 'Pişmanmış' - Son Dakika

Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli, 'Pişmanmış'

KONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve arkadaşı Ahmet Tuger (19) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Tuger ifadesinde Mustafa Hazır' tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürerken, Mustafa Hazır ise soygunu planladıklarını, silahı bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, soygunu da paraya ihtiyaçları oldukları için gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi. Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet Tuger, Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa Hazır elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu'nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa Hazır'a çevirdi. Hazır'da yönünü Raziye Koyuncu'ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi. SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralı Mustafa Hazır, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Hazır ile diğer şüpheli Ahmet Tuger polis tarafından gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Soygun girişimi ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

PARAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞ

Yapılan olay yeri incelemelerinde şüphelilerin getirdiği ve Raziye Koyuncu çektiği tüfeğinin namlusunda fişek olmadığı tespit edildi. Ahmet Tuger emniyetteki ifadesinde Mustafa Hazır'ı tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını iberi sürdü. Mustafa Hazır ise soygunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüfeği bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, soygunu daha öneden planladıklarını, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişimin de bulunduklarını söyledi. Polis ise yaptığı incelemede Mustafa Hazır ve Ahmet Tuger'in lise arkadaşı olduklarını belirledi. Poliste daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mustafa Hazır ve Ahmet Tuger emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Hazır basın mensuplarının pişman mısınız? sorusuna, 'Pişmanım' diye yanıt verdi.