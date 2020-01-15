Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'a yönelik yakalama kararı kaldırıldı (1) - Son Dakika

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Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'a yönelik yakalama kararı kaldırıldı (1)
6 saat önce
Sözcü Gazetesi Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi.
Sözcü Gazetesi Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:15 Kaynak: DHA
Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay
hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca kırmızı bülten talebinin iadesi için de yazı yazılmasına hükmedildi.
- İstanbul
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