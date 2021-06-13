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SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı - Son Dakika

SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı

13.06.2021 22:03

Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandıAli Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı.

Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı. Yarışlarda Türkiye'yi temsil eden Şakir Şenkalaycı MX kategorisinin hem Türkiye hem de Balkan birincisi oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları sona erdi. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katıldı. Yarışlarda Şakir Şenkalaycı, Türkiye Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'nda birinci oldu.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ZEYBEK: DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA DAHA İYİ HAZIRLANMAYI HEDEFLİYORUZ

Padok alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Yurt dışından gelenler, pistin, organizasyonun ve hizmetin çok iyi olduğunu ifade etti. Dünyanın birçok yerindeki padoklardan da pistten de çok daha üstün olduğunu bizzat kendileri ifade etti. Biz de bu hizmeti her yıl artırarak üzerine ilaveler yaparak Afyon'daki ve ülkemizdeki sporseverlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Dünya Motokros Şampiyonası'na daha iyi hazırlanmayı hedefliyoruz? dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başta olmak üzere emek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

Hem Balkan hem de Türkiye birincisi olan Şakir Şenkalaycı da şampiyona için emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporcu yetiştirmek için kurdukları akademide 500 sporcu olduğunu, geriden de sporcu yetiştirdiklerini ifade etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu asbaşkanları Mahmut Nedim Akülke ve Ogün Baysan ile protokol üyeleri verdi.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLER

MX Türkiye Şampiyonası'nda Şakir Şenkalaycı birinci, Eray Esentürk ikinci, Murat Başterzi üçüncü oldu. BMU Motokros Şampiyonası'nda Şakir Şenkalaycı birinci, Marin Dimitrov Marınov ikinci, Zoran Karanfılovskı üçüncü oldu.

MX1 Türkiye kategorisinde Mustafa Çetin birinci, Batuhan Demiryol ikinci, Galip Alp Baysan üçüncü oldu. Aynı kategorinin BMU yarışında Michael Ivanov birinci, Kouzis Panagıotıs ikinci, Mustafa Çetin üçüncü olurken, MX2 ve M2J Türkiye kategorisinde Emircan Şenkalaycı birinci, Ata Kahvecioğlu ikinci, Ömer Ucum üçüncü oldu. MX2 ve M2J BMU kategorisinde Tompa Robert Krısztıan birinci, Marios Kanakıs ikinci, Viktor Neychev üçüncü oldu.

85CC Türkiye kategorisinde Baran Bulut Kocaman birinci, Ali Akkafa ikinci, Selen Tınaz üçüncü oldu. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 85CC kategorisinde Ventsislav Toshev birinci, Danail Stefanov ikinci, Banu Mihnea Andreı üçüncü oldu. 85CC BMU kategorisinde Ventsislav Toshev birinci, Danail Stefanov ikinci, Banu Mihnea Andreı üçüncü oldu.

65CC Türkiye kategorisinde Efe Okur birinci, Ahmet Berkay Sarıay ikinci, Kerem Yılmaz üçüncü oldu. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 65CC kategorisinde Dani Tsankov birinci, Sami Alexandru Dumıtru ikinci, Szoke Eross Mark üçüncü oldu. 65 CC BMU kategorisinde Dani Tsankov birinci, Sami Alexandru Dumıtru ikinci, Szoke Eross Mark üçüncü oldu. 50CC Türkiye kategorisinde Poyraz Bor birinci, Ahmet Akif Ulusan ikinci, Almila Vartemel üçüncü oldu.

SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı
SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı
SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı
SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı

Şakir Şenkalaycı, Karahisar, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros Final Yarışları tamamlandı - Son Dakika


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