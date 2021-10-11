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SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı

11.10.2021 17:04

SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandıTarihi rekor kıran down sendromlu sporcular 52 madalyayla yurda döndüEnver ALAS / İSTANBUL- DHAİtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli...

SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı

Tarihi rekor kıran down sendromlu sporcular 52 madalyayla yurda döndü

Enver ALAS/ İSTANBUL- DHA

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın da aralarında bulunduğu milli sporcular toplam 52 madalyayla tarihi rekor kırarak yurda döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Portekiz'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra 6 branşta müsabakalara katılan milli sporcular 16 altın, 22 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 52 madalya elde ederek yurda döndü. İtalya'dan havalanan uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na inen özel sporcular, çiçeklerle karşılandı.

AYDIN: ÖZEL SPORCULARDA CUMHURİYET TARİHİNDE ÖZEL BİR BAŞARI

Elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "63 kişilik büyük bir kafileyle katıldık. Toplam 6 branşta katıldık ve orada tarih yazıldı. Tarihimizde ilk kez 16 altın, 22 gümüş, 14 bronz madalyayla rekor kırdık. Aynı zamanda atletizmde iki tane dünya rekorumuz var. Bunun yanında yine bir ilki başararak bu şampiyonaya katılan Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Basketbol Milli Takımımız yine Avrupa İkincisi oldu. Bu özel sporcularda cumhuriyet tarihinde özel bir başarıdır. Özel kardeşlerimize devletimizin verdiği destek sayesinde artık evlerden çıkıp spor sahalarına, Türkiye sınırlarını aşarak gerek Avrupa'da gerek dünyada Türk bayrağını dalgalandırarak, bugün dev bir orduyla Türkiye'ye geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

YILMAZ: ÇOK GÜZEL VE HEYECANLIYDI

Bin 500 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran sporcu Münevvere Yılmaz, "Çok güzel ve heyecanlıydı. Bin 500 metre ve 800 metrede rekorlar kırdım. Çok güzel bir başarı elde ettim. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AKÇAKOCA: DAHA DA ÜST SEVİYELERE GELMEK İÇİN BİZLERE DE DESTEK OLUN

Triatlon branşında dünya rekoru kıran Emirhan Akçakoca ise, "Bu süreçte bütün antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Kesinlikle spor yapın, çocuklarınızı daha iyi seviyelere getirin. Daha da üst seviyelere gelmek için bizlere de destek olun" şeklinde konuştu.

ÇEVİK: SÖZÜMÜ TUTMUŞ OLMANIN VERDİĞİ GURUR ÇOK BAŞKA BİR ŞEY

Gülle atma ve 800 metre yürüyüş branşında dünya rekoru kıran Dilara Çevik de, "Uzmanlık alanım olan gülle atmada dünya rekoru kırdım. Bir de bu sene ilk defa katıldığım 800 metre yürüyüş branşında rekor kırdım. Gitmeden önce bir söz vermiştim, zaten atma branşlarında rekor kıracağım diye. Bu sözü tutmuş olmanın verdiği gurur çok başka bir şey. Türkiye'yi İtalya'da böyle büyük bir kafileyle temsil etmek daha da muhteşem bir gurur" diye konuştu.

SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı
SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı

Down Sendromlular, Türkiye, Futsal, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Down sendromlu şampiyon sporcular çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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