Spor kayserispor, gaziantep maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor kayserispor, gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kayserispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladıİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladıKulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan...

Kayserispor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana sarı-kırmızılılar U19 takımı ağırlıklı futbolcu topluluğu ile çıktı. Antrenman öncesi Djedje, Bülent Uygun ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Pedro Henrique antrenmana katılmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyete dikkat çekerek, "Hem sezon başından bu yana bir galibiyet alabilmiş, hem de çok sayıda önemli futbolcusuyla yollarını ayırmış bir takım olarak, 12-13 sporcu hariç altyapıda bulunan gençleriyle mücadele eden bir takım olarak önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet hem şehrimizi bütünleştirdi hem de takımda kalan arkadaşların özgüvenlerini sağlamlaştırdı" dedi.

"PEDRO EN AZ 4 HAFTA YOK"

Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Pedro Henrique'nin 4 hafta antrenmana çıkamayacağını belirten Uygun, "Rizespor karşısında attığımız golde 'Kayserisporlu futbolcu faul yaptı' dedikleri pozisyonda sakatlanan Pedro en az 4 hafta antrenmana çıkamayacak. Pedro bizim için önemli bir futbolcuydu. Rizespor karşısında alınan galibiyet takımımıza ve şehre hava kattı. Herkese bir umut oldu. İnşallah sezon sonunda ligde kalarak bu sevinci hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"GAZİANTEP'TE KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni kurulan bir takım olduğuna değinen Uygun, şunları söyledi:

"Ben daha önce Gaziantep'te 2 kez çalışma şerefine nail olmuştum. Gaziantep iyi takım. Onlar da kazanmak isteyecek. İyi bir futbol oynayarak futbol adına bütün güzellikleri sahada sergileyip Gaziantep'te kazanan taraf olmak istiyoruz. Sezonun 2'nci yarısına iyi başlayacağız diye umuyorum."

"UMUT VE ŞAMİL'DE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor kadrosunda yer almayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz hakkında sorulan soru üzerine Uygun, "Umut ve Şamil şu an antrenmanda yok. Ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Başkanımız Berna Gözbaşı ya da sportif direktör Bülent Bölükbaşı bu konuda açıklama yapacaktır. Ben altyapıdan idmana çıkan 12 ve 4 de profesyonel takımdan oyuncumla idmanımı yapıyorum" yanıtını verdi.

Spor kayserispor, gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep, Kayseri, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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