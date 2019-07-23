Son Dakika Haberleri: SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek

1 saat önce

SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destekSiyamend KAÇMAZ MOSKOVA (DHA) - Spartak Moskova Hokey Kulübü, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
Siyamend KAÇMAZ MOSKOVA (DHA) - Spartak Moskova Hokey Kulübü, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeniledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ice Hokey Müzesi'nde sözleşmesinin uzatılmasından dolayı düzenlenen törene, Spartak Moskova Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko, THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY Kuzey Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Mahmut Yayla, kulübün eski oyuncusu Aleksandr Yakuşev ve çok sayıda davetli katıldı.
THY Moskova Müdürü Yardımcı, törende söz alarak şu ifadeleri kullandı THY ile Spartak Hokey Kulübü arasındaki iş birliği, 2018'de başladı. Sponsorluk anlaşmasını tekrar imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor, çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'den çocuklardan oluşan hokey takımına Moskova'da özel müsabaka yaptırmayı ve maç izlettirmeyi planlıyoruz.
THY Kuzey Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Yayla, THY'nin Rusya ile Türkiye arasında sosyal alandaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ve Spartak Moskova Kulübü'ne teşekkürlerini dile getirirken, Spartak Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko ise Çok önemli bir sponsorluk anlaşması oldu. THY ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. diye konuştu.
THY yetkilileri, törenin sonunda Andrey Veryovko'ya maket uçak hediye etti.
SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
Spartak Moskova, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerinde gerileme olacak İstanbul'da görülen virüsün, yayılma nedeni ortaya çıktı Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:12:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]