Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.
39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic'in şutu yandan auta çıktı.
45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Yusuf Bozdağan xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı
xx, Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Tunay Torun
xx, Henri Saivet
xx, Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir xxx
Yedekler: Okan Kocuk
, Ertuğrul Ersoy
, Allano Lima
, F.Emre Ünver, M. Emin Sarıkaya
, Onur Atasayar, Çağatay Yılmaz
, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Murat Akça
xx, Erkan Kaş
xx, Murat Yıldırım
xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx, Guilherme xx, Adem Büyük
xx, Eren Tozlu
xx
Yedekler: Ertaç Özbir
, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu
, Khalid Boutaib, Michael Pereira
, Seth Sincere, Ahmet Ildız, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor) - BURSA