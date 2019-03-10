Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - İstiklal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar
'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.
23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç
tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0
36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç
'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Halis Özkahya
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Hakan Yemişken
xx Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan xxx, Abdullah xxx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Awaziem xxx, Boldrin xxx, Umar xxx, Samudio xxx, Azubuike xxx, Musa xxx, Vedat xxx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu
, Talbi, Orhan, Çınar
, Saadane, Mustafa Saymak, Aatif, Nakoulma
Teknik Direktör: Okan Buruk İstikbal Mobilya Kayserispor
: Lung x, Atila xx, Biyik xx, Sapunaru xx, Lopes xx, Şamil xx, Hasan Hüseyin
xx, Chery
xx, Deniz xx, Kravets xx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant Şahin, Nurettin, Mert, Gyan, Varela
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Vedat Muriç (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Boldrin, Vedat (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor) - RİZE