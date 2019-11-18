Son Dakika Haberleri: Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman, "Boşanalım Aşkım"
Son Dakika Spor Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman, 'Boşanalım Aşkım' - Son Dakika Spor

Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman, "Boşanalım Aşkım"

6 saat önce

Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce "Yere Düşen Son Fotoğraf", "Tetiği Sen Çek" ve "Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun" adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını da çıkardı.

Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman,

Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce "Yere Düşen Son Fotoğraf", "Tetiği Sen Çek" ve "Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun" adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını da çıkardı. Bayram'ın, "Boşanalım Aşkım" ismini verdiği yeni romanı, Martı Yayın tarafından basıldı ve tüm kitapçılar ile internet üzerinden satışa sunuldu.

Aydın Bayram son romanı için "Aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazdım. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara adadım" açıklaması yaptı.

İSTANBUL - DHA


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
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