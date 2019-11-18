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Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman, "Boşanalım Aşkım"
6 saat önce
Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce "Yere Düşen Son Fotoğraf", "Tetiği Sen Çek" ve "Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun" adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını da çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce "Yere Düşen Son Fotoğraf", "Tetiği Sen Çek" ve "Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun" adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını da çıkardı. Bayram'ın, "Boşanalım Aşkım" ismini verdiği yeni romanı, Martı Yayın tarafından basıldı ve tüm kitapçılar ile internet üzerinden satışa sunuldu.
Aydın Bayram son romanı için "Aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazdım. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara adadım" açıklaması yaptı.
İSTANBUL - DHA
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