Spor Yılmaz Vural : " Volkan Şen bizimle olacak"Can ÇELİK/ ADANA,( DHA Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor 'un teknik direktörü Yılmaz Vural, geçen hafta oynanan Denizlispor maçında alınan farklı mağlubiyet için, "Böyle bir maçtan sonra teknik analizlerin bir manası yok. Bu maçı unutup yola devam etmeliyiz" dedi.Kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, Karabük maçındaki galibiyetten sonra bunu bir seri haline getirmek istediklerini ve ona göre çalıştıklarını fakat Denizlispor maçında istenileni sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Başarısızlığın faturasını teknik direktör olarak üstlendiğini söyleyen Vural, "Bir neden göstermek bir yerlere bağlamak yanlış. 5-1 kaybedilmiş bir maçın teknik anlamda bir izahı olmaz. Evet hatalarımız oldu. Maç sonrası eleştirilmek normal. Biz maç öncesi bunlara karar veriyoruz. Bir anda 7 oyuncu oynanır mı deniyor? Biz bu oyunculara ciddi ödemeler yaptık ve hepsi takımın oyuncusu. Eski ve yeni oyuncu diye ayrım yapamayız. Takıma gelmiştir ve artık bizim oyuncumuzdur. Gelen kardeşlerimiz bu ay içinde takıma katıldılar. Oynamalarını uygun gördüm ve oynadılar" diye konuştu.Akşam oynanacak Adanaspor-Ümraniyespor maçını yerinde izleyeceklerini belirten Yılmaz Vural, iki rakiplerini de iyi analiz edeceklerini dile getirerek, "Kardeş takımımız Adanaspor'a da bu maçta başarılar diliyorum" dedi.Bu hafta oynayacakları Gazişehir maçı için hazırlıklara başladıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen teknik adam, geçen haftaki kötü profili silip yepyeni bit enerji ile sahaya çıkacaklarını belirtti."VOLKAN BİZİMLE OLACAK"Transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen hakkında da konuşan Vural, şunları söyledi:"Volkan kardeşim şu an burada ve bizimle. Transferi konusunda bazı pürüzler var. Eğer bunlar giderilirse ailemize katılacak. Evet uzun bir süre oynamadı. Ama iyi çalışmış ve fit durumda. Elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Kendisi de kulübe katkı vermek için gayet istekli."Denizlispor maçında Anderson ve Pote'nin tartıştığı iddiasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bunlar abartılacak şeyler değil. Gidin bakın şu an gülüp eğleniyorlar. Ama burası cami değil ve bu insanlarda evliya değil. Sahada zaman zaman tansiyon yükselir ve böyle şeyler yaşanır. Orada da kalır" dedi.