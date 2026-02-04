Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi

Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi
04.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3 yıl önce depreme yakalanan evleri ağır hasar alınca Adana'ya gelen beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ergen ve ailesi, sporla hayata yeniden tutundu.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3 yıl önce depreme yakalanan evleri ağır hasar alınca Adana'ya gelen beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ergen ve ailesi, sporla hayata yeniden tutundu.

10 yıldır görev yaptığı Pazarcık ilçesinde evleri ağır hasar alınca ayrılmak zorunda kalan Ergen ailesi, depremden 4 ay sonra Adana'nın İmamoğlu ilçesine yerleşti. Öğretmen olan eşi Hazal Ergen İmamoğlu Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi'nde göreve başlarken, Ahmet Ergen ise Kozan İsmet İnönü Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak yeniden öğrencileriyle buluştu. Depremin izlerini silmek için yönünü spora çeviren Ahmet öğretmen, kurduğu takımlarla hem gençleri başarıdan başarıya koşturuyor hem de iyi bir insan olmaları için çaba harcıyor. Ergen'in deprem sonrası kurduğu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı ise 2024 yılında Adana il birincisi oldu. Ardından kız öğrenciler için de altyapı çalışmaları başlatan Ergen, kısa sürede çok sayıda öğrenciye ulaşarak gençleri geleceğe hazırlamaya başladı. Baba Ergen, kızları Eylül (10) ve Meryem'i de (8) voleybola yönlendirerek sporla uğraşmalarını sağlıyor.

"Depremden sonra hayatımız tamamen değişti"

Hedeflerinin sadece sportif başarı olmadığını belirten Ahmet Ergen, "Depremden sonra hayatımız tamamen değişti. O gün çocuklarıma sarıldım ve sadece onları korumayı düşündüm. İnsanların çığlıkları hala kulaklarımda. Evimiz yıkılmadı ama ağır hasar aldı ve Pazarcık'tan ayrılmak zorunda kaldık. Buraya geldikten sonra çocuklar için bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Spor, gençleri hayata bağlayan en güçlü şey. Amacımız iyi sporcu değil, iyi insan yetiştirmek" diye konuştu.

Depreme Pazarcık'ta yakalanan Ergen, yaşadıkları anları hala unutamadıklarını ve o an yaşadıkları sürecin çok zor olduğunu ifade ederek, "İlk sarsıntıda çocuklarıma sarıldım. İki kızım, bir oğlum var. İkinci sarsıntıyı bekledik, üçüncü olmadan aşağı indik. İki bina gözümün önünde yıkıldı. İnsanların bağırışlarını anlatamam. Çok zordu" şeklinde konuştu.

İlçede özellikle kız çocuklarının spora katılımını artırmayı hedeflediklerini anlatan Ergen, gençlerin spora bağlandığını görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

10 yaşındaki Eylül Ergen ise, "Depremde 7 yaşındaydım. Çok korktuk, herkesin canı yandı. Depremden sonra kendimi geliştirmeye karar verdim. Voleybolu çok seviyorum. Arkadaşlarıma da sevdirmek istiyorum. Gabi gibi voleybolcu olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ahmet Ergen, Pazarcık, Doğuş, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:10:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Sporla Yeniden Doğuş: Ergen Ailesinin Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.