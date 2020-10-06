Pursaklar'a tenis kortu yapılıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesince gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla tenis kortu kuruluyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, devam eden çalışmalarla ilgili incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve sporculara büyük önem verdiklerini belirten Çetin, "Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafede vakit geçirmesini istemiyoruz. İlçemizdeki okullarımıza halı sahalar, mini basketbol sahaları gibi spor faaliyetlerinin yapılabileceği tesisler kazandırdık. Belediye olarak spora yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz. Sporcularımız çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ediyor. Şimdi ise ilçemize tenis kortu kazandırıyoruz." dedi.

Çetin, ilçedeki vatandaşların spor yaparak güzel vakit geçirebilecekleri teniz kortunun hayırlı olmasını temenni etti.