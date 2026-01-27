Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

27.01.2026 14:30
Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.210 lira, işlem hacmi 4.717.713 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 717 bin 713 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 656 bin 10 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 210 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 332 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 920 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 499 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 265 milyon 59 bin 606 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 264 milyon 713 bin 695 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

