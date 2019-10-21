Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü

8 dakika önce

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu 5 kişi öldü, System.String[]

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden (DMC) yapılan açıklamada, hafta sonu ülkenin çeşitli kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kötü hava koşullarına bağlı ölümlerden dördü Badulla, biri Rathnapura bölgesinde meydana geldi.

On bölgede olumsuz hava şartlarından 5 bin 660 kişi etkilendi. 26 evin tamamen, 671 evin kısmen yıkıldığı bu bölgelerden 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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