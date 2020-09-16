SSB'nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı - Son Dakika

SSB'nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı.

SSB'nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi-Önceden Programlı Kol Uçuşu kapsamlı Faz-1 Aşama-1 yarışmasına 26 firma başvurdu.

Gerekli yeterlilikleri karşılayan firmalara teknoloji geliştirme maliyeti karşılanarak destek sağlandı. Kalecik İHA Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşlu testlere çok sayıda şirket katılarak yeteneklerini sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin son yıllarda İHA'lara yönelik çok önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kullandığı milli ve yerli İHA'ların dünyada kendi sınıfının önde gelen sistemleri arasına girdiğine işaret eden Demir, Türk savunma sanayisini teknolojik açıdan sürekli olarak geliştirmek ve yeni teknolojiler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Demir, insansız sistemlerin sürü konseptiyle kullanılmasının, dost unsurların korunma seviyesini, ateş gücünü, hedeflerin hassas şekilde imha edilmelerini, istihbarat, gözlem ve keşif imkan ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taktik sınıftaki İHA'larımız sürü olarak görev yapma noktasında önemli görevler icra ederken mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerimizin bu alanda kabiliyet kazanması ve sürü İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilebilmesi amacıyla Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'ni başlattık. Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'yle mikro ölçekteki firmalar ve KOBİ'ler tarafından insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve yazılımların geliştirilmesini hedefliyoruz.

Proje kapsamında dört fazdan oluşan bir yarışma düzenledik. Birinci fazın ilk aşamasını Kalecik İHA Test Merkezi'nde gerçekleştirdik. Firmalarımızın heyecanı ve azmini gördükçe, bizim de umudumuz ve inancımız artıyor. Bu yarışmaya katılan firmalarımız inanıyorum ki daha ileri seviyede geliştirecekleri İHA'larla ülkemiz savunmasına önemli katkı sağlayacaklar."

Geliştirme ve üretim faaliyetlerine devam edilecek

Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi-Önceden Programlı Kol Uçuşu kapsamlı Faz-1 Aşama-1 uçuşlu testlerini başarıyla tamamlayan firmalar, Aşama-2 Gözetleme ve Görev Devri ile proje kapsamındaki geliştirme ve üretim faaliyetlerine devam edecek. Faz-1'in üç ve dördüncü aşamaları "Yakın Mesafede Keşif, Hedef Tespit" ve "İmha ile Taşıyıcı Platformdan Bırakılarak Uzak Mesafede Keşif, Hedef Tespit ve İmha"dan oluşacak.

Yarışma kapsamında ilerleyen dönemde Faz-2: Döner Kanat Sürü İHA Kapalı Ortamda Navigasyon Görevi, Faz-3: Drone Tehditlerinin Sabit/Döner Kanat Sürü İHA ile Bertaraf Edilmesi Görevi, Faz-4: Sabit/Döner Kanat İHA ve İKA Açık ve Kapalı Ortamda Sürü Görevi etapları gerçekleştirilecek.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İsmail Demir, Kalecik, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SSB'nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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