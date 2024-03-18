Standard Chartered Bank, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu - Son Dakika
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Kripto

Standard Chartered Bank, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu

Standard Chartered Bank, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu

Standard Chartered Bank, kripto para birimi sektöründe önemli bir revizyon yaparak Bitcoin için yıl sonu fiyat tahminini 100.000 dolardan 150.000 dolara çıkardı. Analiz, Bitcoin'in 2024 sonuna kadar beklenenden daha büyük bir fiyat artışı yaşayabileceğini ortaya koydu.

18.03.2024 16:52  Güncelleme: 17:12
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Kripto para piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Standard Chartered Bank, Bitcoin için yıl sonu fiyat tahminini 100.000 dolardan farklı bir fiyata çekti.

Standard Chartered, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu

Standard Chartered Bank, kripto para birimi sektöründe önemli bir revizyon yaparak Bitcoin için yıl sonu fiyat tahminini 100.000 dolardan 150.000 dolara çıkardı. Bu yeni hedef, ABD'de yakın zamanda hayata geçirilen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) için sürdürülen yüksek ilgi sebebiyle ve Bitcoin'in son dönemdeki olumlu fiyat dinamikleri göz önüne alınarak belirlendi. Geoffrey Kendrick ve ekibinin liderlik ettiği analiz, Bitcoin'in 2024 sonuna kadar beklenenden daha büyük bir fiyat artışı yaşayabileceğini ortaya koydu.

Analiz, spot Bitcoin ETF'lerine yapılan yatırımların, Bitcoin türev piyasalarındaki açık faiz büyümesini geride bıraktığını belirtiyor. Analistler, açık faizin 2021'deki gergin seviyelerine yaklaşmasına rağmen, mevcut piyasa koşullarının daha sürdürülebilir bir yapıda olduğunu vurguluyor. Yatırımların büyük bir kısmının, daha uzun vadeli, emeklilik odaklı akışlardan geldiği tahmin ediliyor.

Şu anda Bitcoin'in fiyatı 68.000 dolar civarında işlem görüyor ve bu ayın başlarında 73.000 doların üzerine çıkmıştı. Standard Chartered, 2025 sonuna kadar Bitcoin fiyatı için 200.000 dolarlık hedefini koruyor ve bu tahminin, altın piyasası analojisi temel alınarak yapıldığını belirtiyor. Banka, ABD altın ETF'lerinin piyasaya sürülmesi sonrası altın fiyat hareketleri ve bir portföy önerisi olan yüzde 80 altın ve yüzde 20 Bitcoin dağılımına dayanarak bu tahmini yapıyor. Son olarak Standard Chartered analistleri, Bitcoin fiyatının 2025 yılında 250.000 doları bulabileceği bir senaryo üzerinde de duruyor.

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Son Dakika Kripto Standard Chartered Bank, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Standard Chartered Bank, Bitcoin için Yeni Yıl Sonu Hedefini Duyurdu - Son Dakika
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