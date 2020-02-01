Staples Center'da 'Kobe Bryant' anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Staples Center'da 'Kobe Bryant' anıldı - Son Dakika Spor

Staples Center'da 'Kobe Bryant' anıldı

6 saat önce

Los Angeles Lakers'ın Staples Center'daki ilk iç saha maçı öncesinde helikopter kazasında vefat eden efsane basketbolcu Kobe Bryant için anma töreni düzenledi.

Staples Center'da 'Kobe Bryant' anıldı, System.String[]

Los Angeles Lakers'ın Staples Center'daki ilk iç saha maçı öncesinde helikopter kazasında vefat eden efsane basketbolcu Kobe Bryant için anma töreni düzenledi. Yakın dostu olan yıldız basketbolcu LeBron James, maç öncesinde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.


Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takımı Los Angeles Lakers'ın ilk iç saha maçında anma töreni düzenlendi. Portland Trail Blazers ile Staples Center'daki karşılaşma öncesinde gerçekleşen törende Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, yakın dostu Kobe için konuşma yaparken, duygusal anlar yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı.


Lakerslı oyuncular törende Kobe'nin giydiği 8 ve 24 numaralı formalarla yer aldı ve ısınmada da o formaları giydi.


Maç öncesinde Los Angeles Lakerslı oyuncuların isimleri 'Kobe Bryant' olarak anons edilirken, Kobe Bryant ve aynı helikopterde vefat eden kızı Gianna Bryant'ın Staples Center'da saha kenarında her zaman oturduğu koltuklar boş bırakıldı. Koltuklara Gianna ve Kobe'nin formaları giydirilirken üzerilerine de çiçekler konuldu.


Salondaki seyirciler de Kobe Bryant formaları ile tribündeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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