'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu - Son Dakika

'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

30.10.2020 17:57
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu, System.String[]

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan 2 otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği Stark ile arama yapıldı. Otomobillerden birinin LPG tankında 73 paket halinde 14 kilo 700 gram esrar bulundu.  2 otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.


'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu

TEM Otoyolu, Narkotik, Kocaeli, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü
Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali         
17:46
TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik         
17:27
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı         
17:16
Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı         
17:08
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor         
16:37
Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada         
16:03
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 18:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei