'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu - Son Dakika

'Stark', LPG tankındaki 14 kilo 700 gram esrarı buldu
30.10.2020 17:57
KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan otomobilde LPG tankında, narkotik köpek Stark ile yapılan aramada 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan 2 otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği Stark ile arama yapıldı. Otomobillerden birinin LPG tankında 73 paket halinde 14 kilo 700 gram esrar bulundu. 2 otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü