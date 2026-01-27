Starmer Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 28-31 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Starmer'ın ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.

Sözcü ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 28-29 Ocak tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.