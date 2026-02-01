Starmer\'dan Çin Ziyareti

SHANGHAİ, 1 Şubat (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, cumartesi günkü Shanghai ziyaretinde ülkeler arasında karşılıklı güven ve saygıyı teşvik etmenin önemini vurguladı.

Çinli ortaokul öğrencileriyle bir programa katılan Starmer, Çin'i bir bütün olarak anlamanın neden önemli olduğunu açıklamak için "kör adamlar ve fil" hikayesini örnek gösterdi.

Hikayede, hiç fil görmemiş kör adamlar bir filin farklı kısımlarına dokunur ve her biri farklı bir sonuca varır: Hayvanın hortumuna dokunan filin yılan, bacağına dokunan sütun olduğunu, karnına dokunan ise duvar olduğunu düşünür.

Starmer, "Hikaye, bu tür ziyaretlerin neden önemli olduğunu anlatmak için gerçekten çok yararlı bir yol" dedi.

Başbakan cuma öğleden sonra da asırlık Yuyuan Bahçesi'ni ziyaret etti. Starmer bu simgesel mekanda Çin ve İngiliz kültür unsurlarını yaratıcı şekilde harmanlayan ve Çin Yeni Yılı için hazırlanan fenerlerden çok etkilendi. Fenerlerde Londra'daki Thames Nehri ve Shanghai'daki Huangpu Nehri, İskoç ekoseleri ve at motifleri dikkat çekti.

Bu, sekiz yıldır başbakan düzeyinde İngiltere'den Çin'e yapılan ilk ziyaret. Shanghai, Starmer'ın dört günlük Çin ziyaretinin Beijing'den sonraki ikinci durağı.

"Ne kadar çok etkileşimde bulunursak karşılıklı güven ve saygı o kadar artar" diyen Starmer, bunun büyük bir gelecek ve büyük fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Starmer, 50'den fazla büyük İngiliz şirketi ile İngiliz kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyete başkanlık ediyor. Heyettekiler, finans, tıp, imalat, kültür ve yaratıcılık gibi İngiltere'nin önde gelen sektörlerinden oluşuyor.