Starmer'dan Grönland'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer'dan Grönland'a Destek

08.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Grönland konusundaki desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland konusunda bu ülkeye verdiği desteği yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, telefon görüşmesinde, 6 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı'nda gösterdiği güçlü destekten dolayı Frederiksen'e teşekkür etti.

İki lider, koalisyon ortaklarının Paris'te önemli ilerlemeler kaydettiği konusunda mutabık kaldı.

Starmer, Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland konusundaki tutumunu yineledi.

Her iki lider de Kuzey Kutbu'nda Rusya'nın saldırganlığını caydırmanın önemine ve NATO'nun Avrupa-Atlantik çıkarlarını korumak için bu bölgede daha aktif rol alması gerektiğinde mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı'ndan Danimarka'ya "Grönland" desteği

Starmer, 5 Ocak'ta Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını değerlendirdiği konuşmasında, "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." ifadelerini kullanmıştı.

Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Danimarka, İngiltere, Grönland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan Grönland'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 03:03:33. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer'dan Grönland'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.