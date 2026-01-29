Starmer ve Şi: Stratejik Ortaklık Anlaşması

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaklaşık on yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey ziyarette bir araya geldi. Liderler, "küresel ticaretin ve jeopolitiğin sarsıldığı bir dönemde" iki ülke ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine taşıma kararı aldıklarını aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Yaklaşık on yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey ziyaret kapsamında Pekin'de görüşmelerde bulunan liderler, ekonomik işbirliğini artırma ve diplomatik buzları eritme mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi, İngiltere ve Çin arasındaki diyaloğun sadece iki ülke için değil, "dünya barışı ve istikrarı" için de zorunlu olduğunu vurguladı. Şi Cinping, İngiltere'deki İşçi Partisi'nin geçmişte Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişimine "önemli katkılarda bulunduğunu" belirterek, son yıllarda ilişkilerde yaşanan ve "her iki ülkenin de çıkarına olmayan zikzakların geride bırakılması gerektiğini" ifade etti.

Starmer ise görüşmede, "İlişkimizi, İngiltere için büyüme ve güvenlik sağlamaya odaklanarak daha ileriye taşımayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu. Başbakan, İskoç viskisine uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda da "iyi bir ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

"Bugün burada İngiliz halkını düşünerek bulunuyorum"

İngiliz ekonomisindeki durgunlukla mücadele eden Starmer, dış politikanın iç ekonomiye etkisine dikkati çekti. Başbakan, "Yurt dışındaki olaylar, süpermarket raflarındaki fiyatlardan ne kadar güvende hissettiğimize kadar ülkemizdeki her şeyi etkiliyor. Bugün burada İngiliz halkını düşünerek bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesinde Çin ile yakınlaşma nedeniyle karşılaştığı eleştirilerin farkında olduğunu belirterek, "İyi şeyler bazen zaman alır. Ülkenin temel çıkarlarına hizmet eden doğru şey yapıldığı sürece, liderler zorluklardan kaçınmamalıdır" dedi.